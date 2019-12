Polizei sucht Hinweise : Auto-Anhänger in Brotdorf und Besseringen gestohlen

Auto-Anhänger in Brotdorf und Besseringen gestohlen

Die Polizeiinspektion Merzig sucht nach zwei Diebstählen von Anhängern nach Hinweisen.

Unbekannte haben in der vergangenen Woche auf dem Dorfplatz in Brotdorf einen Auto-Anhänger gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Dienstag, 28. November, 18 Uhr, und Freitag, 29. November, gegen 11.30 Uhr. Der Doppelachsanhänger der Marke Trebbiner mit dem Kennzeichen „MZG YN 753“ gat einen grauen Planaufbau und ist sechs Meter lang, 2,60 Meter breit und 2,50 Meter hoch. Der Anhänger, der mit einem Schloss gesichert war, hat einen Wert von circa 1500 Euro.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Besseringen in der Feldstraße. Bei dieser Tat wurde nach Angaben der Polizei ein 750-Kilogramm-Anhänger der Marke Stema mit blauer Abdeckplane entwendet. Der Anhänger hat das Kennzeichen „MZG N 3100“ und einen Wert von circa 700 Euro.