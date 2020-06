Auf dem Schulweg : Unbekannte sprechen Kinder in Merzig an

Unbekannte sprechen Kinder in Merzig an

Auf dem Merziger Gipsberg haben Unbekannte in der vergangenen Woche zweimal Kinder angesprochen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Merzig Gleich zweimal haben Unbekannte in der vergangenen Woche Kinder im Bereich des Merziger Gipsbergs angesprochen. Wie die Stadt Merzig mitteilt, seien beide Vorfälle bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden.

In dem ersten Fall sprach eine Frau in einem schwarzen Kleinbus Kinder an, die auf den Schulbus warteten. Wie die Stadt weiter mitteilt, sagte die Frau den Kindern, dass der Bus nicht komme und sie sie zur Schule fahren würde. Weder dem Busunternehmen noch der Kreuzbergschule oder der Kreisstadt Merzig war davon etwas bekannt.