Polizei sucht Hinweise : Unbekannte brechen in die Grundschule Besseringen ein

Unbekannte brechen in die Grundschule Besseringen ein

Merzig Nach einem Einbruch am Wochenende in die Grundschule Besseringen sucht die Polizei nach Hinweisen.

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in die Grundschule Besseringen eingebrochen und haben dabei einen Schaden von rund 3000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Freitagnachtmittag um 17 Uhr und Sonntagnachmittag um 16.30 Uhr.

Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten die Unbekannten ein Toilettenfenster auf. Im Erdgeschoss hebelten sie dann drei Türen auf, wodurch sie in Klassensäle, das Büro der Schulleitung sowie in das Sekretariat gelangten. Im Sekretariat brachen sie einen Aktenschrank auf und suchten nach Wertgegenständen. Als Diebesgut erbeuteten die Täter einen Laptop der Marke Dell, „Latidude“.