Unbekannte beschmieren Schulsporthalle und Kirche : Graffitis und Farbschmierereien in Brotdorf

Brotdorf (red) Unbekannte haben die Sporthalle der Grundschule in Brotdorf mit Farbe beschmiert. Das hat die Polizei-Inspektion (PI) mitgeteilt. Als Tatzeit nennt sie vergangenen Freitag, 13 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr.

Die Täter nutzten nach Polizeiangaben handelsübliche Sprühfarbe und hinterließen Aufschriften wie TH, MAK und SNOW an beiden Giebelwänden der Halle. Den Schaden schätzt die Polizei auf 400 Euro. Bereits im vergangenen Jahres hatten Sprayer schon einmal die Schule beschädigt, teilte die Polizei mit. Auch an Kirche der Kirchengemeinde Maria Magdalena haben Unbekannte Farbschmierereien hinterlassen, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Insgesamt 100 Graffitis sprühten die Täter an Türen und Fenstern der Kirche, an das Garagentor des Pfarrhauses sowie an einen Geräteschuppen zwischen dem Pfarrhaus und der Pfarrkirche. Zudem wurde eine Windschutzverglasung am Garagentor eingeworfen. Die Polizei sucht Zeugen.