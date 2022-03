Prominenter Besuch : Prominenter Besuch bei „Mike-Welt“

Umweltminister Reinhold Jost (links) besuchte das Naturerlebniskaufhaus „Mike-Welt“ in Merzig. Mit ihm im Gespräch (von links): Doris Mike, Uwe Mike und Michael Schlögl. Foto: Ackermann Dieter

Merzig Das Outdoor- und Jägergeschäft in Merzig hatte unlängst erweitert. Jetzt kam der Umweltminister vorbei.

Wer allein am Weiher sein Petriheil sucht oder vom Hochsitz aus in aller Stille auf Waidmannsheil hofft, der darf auch bei strengster Beachtung der Corona-Hygieneregeln die ansonsten allerorten geforderte Maske in der Tasche stecken lassen.