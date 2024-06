Vorfreude aufs Sport-Spektakel Viele freuen sich auf die Fußball-EM

Am heutigen Freitagabend wird die Fußball-Europameisterschaft offiziell in München eröffnet. Nach 2006 ist Deutschland in diesem Jahr erstmals wieder Gastgeberland. Aber werden die Bürger in Deutschland diese Heim-EM überhaupt mit Begeisterung und gedrückten Daumen verfolgen? Die SZ hat zu diesem Thema sieben Passanten in der Merziger Fußgängerzone befragt.