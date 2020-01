Merzig Die neu eingeführte Bonpflicht sorgt bei den meisten Betrieben für Unverständnis. Für einige hat sich jedoch nicht viel geändert.

Der Start ins neue Jahrzehnt ging dieses Mal nicht nur mit zahllosen geleerten Sektflaschen und buntem Silvesterfeuerwerk einher, er brachte auch die Einführung der Kassenbonpflicht, die sogenannte Belegausgabepflicht, mit sich. Diese verpflichtet Geschäftsinhaber dazu, bei jedem noch so kleinen Kauf, einen Beleg an den Kunden auszuhändigen.

„Wir brauchen mindestens drei Kassenrollen am Tag, früher war es nicht mal eine“, sagt Ackan Hekmige, Mitarbeiterin im Café Jobst. Das ist ihrer Meinung nach nicht nur ein Müllproblem – da die Rollen gar nicht so billig sind, geht das auch richtig ins Geld: „Die meisten Kunden lassen den Bon sowieso auf der Theke liegen oder werfen ihn auf den Boden, das macht uns noch mehr Arbeit.“ Dennoch findet sie die Belegpflicht gut, auch wenn sie nicht sicher ist, ob die Steuerhinterziehung so wirksam bekämpft werden kann: „Finde es trotzdem richtig, wenn ich einkaufen gehe, bekomme ich ja auch in jedem Geschäft einen Beleg, warum also nicht für einen Kaffee“, gibt sie zu bedenken.