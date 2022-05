Umfrage im Kreis : Energiepreise stellen Bäder vor Probleme

Das Bad in Merzig ist auf höhere Energiekosten eingestellt. An der Wassertemperatur soll sich erstmal nichts ändern. Foto: Merziger Bäder GmbH

MERZIG-WADERN Der Krieg in der Ukraine treibt allerorts die Energiepreise in die Höhe. In manchen Bädern wurde die Temperatur gesenkt, um Geld zu sparen. Und im Kreis Merzig-Wadern?