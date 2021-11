Überblick über die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag : Wo überall im Kreis der Verstorbenen gedacht wird

Merzig-Wadern Vielerorts im Grünen Kreis finden an diesem Wochenende Gedenkfeiern anlässlich des Volkstrauertages am Sonntag, 14. November, statt. Neben der Gemeinde Weiskirchen (siehe oben) gibt es auch in der Kreisstadt Merzig sowie in den Gemeinden Mettlach und Beckingen jeweils eine zentrale Gedenkfeier für die Kommune.

In Merzig laden die Kreisstadt und der Kreisverband Merzig-Wadern im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge für Sonntag, 14. November, 10 Uhr, auf den Vorplatz der Trauerhalle am Friedhof Propsteistraße ein. Die Veranstaltung wird durchgeführt in Zusammenarbeit mit dem Peter-Wust-Gymnasium, dem Fallschirmjägerregiment 26 Merzig, dem VdK-Ortsverband Merzig und dem VdK-Kreisverband Merzig-Wadern sowie der Feuerwehr Merzig. Die Kranzniederlegung soll gegen 10.20 Uhr auf dem Friedhof stattfinden.

Zur Gedenkfeier für die Gesamtgemeinde lädt die Gemeinde Beckingen am Volkstrauertag, Sonntag, 14. November, 11 Uhr, auf den Ehrenfriedhof in Reimsbach ein. Die Gemeinde Mettlach lädt zur zentralen Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Sonntag, 14. November, um 10.30 Uhr am Kriegerdenkmal auf dem Friedhof in Orscholz ein.

In der Stadt Wadern finden in den einzelnen Stadtteilen separate Gedenkfeiern statt. In Büschfeld findet die Feier am Sonntag um 11 Uhr mit Kranzniederlegung am neu restaurierten Kriegerdenkmal statt, in Bardenbach um 10 Uhr am Denkmal auf dem Friedhof im Ort. In Lockweiler-Krettnich ist die Gedenkfeier für 10 Uhr am Ehrenmal auf dem Friedhof angesetzt, in Morscholz ebenfalls um 10 Uhr beim Ehrenmal auf dem Friedhof. Schon am Samstag, 13. November, findet um 18.30 Uhr eine Gedenkfeier zum Volkstrauertag an den Soldatengräbern auf dem Friedhof statt. In Noswendel soll die Gedenkfeier um 11 Uhr am Ehrenmal auf dem Friedhof beginnen. In Nunkirchen findet die Gedenkfeier am Sonntag im Anschluss an die heilige Messe, die um 10.30 Uhr beginnt, statt. Ebenso in Wadern: Die Gedenkfeier soll um 11.45 Uhr beginnen, direkt nach dem Vorstellungsgottesdienst des neuen Pastors Axel Feldmann in der Pfarrkirche. In Steinberg ist die Gedenkfeier im Anschluss an den Gottesdienst, der um 17.15 Uhr beginnt, geplant.

Ähnlich sieht es in der Gemeinde Losheim am See aus. In Bergen findet die Gedenkfeier am Sonntag um 19 Uhr auf dem Friedhof statt. Die Gedenkfeier mit Kranzniederlegung im Ortsteil Losheim ist am Sonntag für 11 Uhr am Friedhof angesetzt. In Niederlosheim beginnt die Gedenkfeier am Sonntag um 11.30 Uhr am Ehrenmal auf dem Friedhof im Ort. In Rimlingen wird der Opfer von Kriegen um 10.30 Uhr am Mahnmal auf dem Friedhof gedacht. In Wahlen findet die Gedenkfeier am Sonntag nach der heiligen Messe, die um 9.30 Uhr beginnt, am Krieger-Ehrenmal mit Kranzniederlegung statt.