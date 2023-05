Alles auf einen Blick Merziger sind die Ersten in der Freibadsaison

Merzig/Mettlach/Wadern · Am kommenden Wochenende beginnt im Kreis Merzig-Wadern die Freibad-Saison – und zwar zunächst in Merzig. Dort öffnet das Naturfreibad Heilborn am Samstag, 20. Mai, erstmals seine Pforten. Nach Mitteilung der Kreisstadt dauert die Freibadsaison voraussichtlich bis zum 3. September.

16.05.2023, 17:42 Uhr

Das Freibad in Mettlach öffnet für dieses Jahr erstmals am Samstag, 27. Mai. Foto: Gemeinde Mettlach

„Das Freibad ist in diesem Zeitraum täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet“, heißt es aus dem Merziger Rathaus. Holzstege über den Wasserflächen, ein Bachlauf mit Spiellandschaft für Kleinkinder, ein Sprungturm, eine Wasserrutsche, ein Beachvolleyballfeld und reichlich Liegefläche hat das im Herzen der Merziger Innenstadt gelegene Naturbad allen Freiluft-Fans zu bieten. Im Unterschied zu herkömmlichen Freibädern wird im Naturbad Heilborn das Wasser nicht chemisch, sondern biologisch gereinigt.