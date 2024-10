Neue und bekannte Gesichter in den Ortsräten In diesen Stadtteilen von Merzig gibt es neue Ortsvorsteher (Update)

17 Stadtteile besitzt die Kreisstadt Merzig, und in all diesen 17 Ortschaften wurden bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Ortsräte neu bestimmt. Nach den Sommerferien haben sich diese lokalen Politgremien auch konstituiert und dabei jeweils den Ortsvorsteher und seinen Stellvertreter bestimmt. Wir haben bereits vor kurzem eine erste Übersicht über die neuen (und mitunter auch alten) Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher in Merzig gegeben. Mit diesem Beitrag komplettieren wir diese nun.