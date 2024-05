Judo Weinand gelingt die erhoffte Revanche

Stark präsentierte sich in der Altersklasse der U 18 auch Max Weinand. Er hatte noch unschöne Erinnerungen an die Südwest-Meisterschaften Anfang des Jahres, wo er gegen Maurice Giordano von Kenshi Homburg früh verlor und so die Teilnahme an der DM verpasste. Jetzt musste Weinand in der Klasse bis 66 Kilogramm gleich zweimal gegen den Homburger kämpfen. Und zunächst verlor er erneut. Doch später sollten sich die beiden im Kampf um Platz drei wieder gegenüberstehen – und diesmal schickte Weinand den Homburger mit einem Hüftwurf auf die Matte. Emil Guliyev holte sich Silber nach einer Final-Niederlage gegen Arthur Artemenko aus Bremen, der später noch bei den Aktiven mitkämpfte und Zweiter wurde. Eine Bronzemedaille von Maximilian Coassin in der Klasse bis 55 Kilo rundete den Erfolg der Merziger U18 ab.