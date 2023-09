Handball Was naive Fehler in der Abwehr bewirken

Ein Riss der Achillessehne zählt zu den schwerwiegendsten Verletzungen, die ein Sportler erleiden kann. Hennadii Kucher vom HC St. Ingbert-Hassel zog sich einen in der Vorbereitung auf die Saison 2022/2023 zu. Der Rückraumspieler verpasste eine komplette Spielzeit. Seit diesem Sommer ist er wieder da. Und im Saarlandliga-Duell beim TuS Brotdorf am Sonntag zeigte er, wieso seine Mannschaft so sehnsüchtig auf seine Rückkehr gewartet hatte. Mit sechs Toren trug Kucher einen wichtigen Teil zum 35:33 (15:14)-Sieg im Spitzenspiel bei.