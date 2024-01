Handball Kein Hin- und Herlaufen ohne Abwehr

Wenn man den Worten von Andreas Birk lauscht, und wie er das Duell zwischen dem TuS Brotdorf und der HG Saarlouis II reflektiert, dann gerät der Ausgang der Partie für einen Moment in Vergessenheit. „Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein so geiles Spiel von beiden Seiten erlebt habe. Es hat von allen eine sehr hohe Intensität abverlangt und richtig Spaß gemacht“, zeigte sich der Brotdorfer Trainer begeistert. Obwohl die Gastgeber am Sonntag in der Seffersbachhalle mit leeren Händen dastanden. Sie verloren mit 28:34 (16:14) und warten weiter nach einem Erfolg gegen eine der Top-Mannschaften der Handball-Saarlandliga.