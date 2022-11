Triathlon : Jérôme Peter erfüllt sich seinen Traum von der WM

Merzig/St George Triathlet belegt in St. George (USA) Rang 66 seiner Altersklasse. Immense Temperatur-Unterschiede machen zu schaffen.

Welcher Athlet träumt nicht davon, einmal in seinem Sportler-Leben an Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften teilzunehmen? Für Jérôme Peter vom Verein Tri-Sport Saar-Hochwald erfüllte sich dieser Traum erstaunlich schnell. Beim Triathlon im luxemburgischen Remich gelang ihm bereits bei seinem ersten Start über die 70.3-Distanz (1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen) die Qualifikation für die Ironman-Weltmeisterschaften der Altersklassenathleten in St. George (US-Bundesstaat Utah), keine zwei Autostunden von Las Vegas.