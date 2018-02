„Träume in Farbe“ – so sind die großformatigen Aquarell-und Acrylbilder tituliert, die Witting seit 2005 bereits viele Male der der Öffentlichkeit präsentiert hat. Witting wurde 1950 in Trier geboren. Sie war laut eigener Aussage schon als Kind von der Malerei fasziniert. Ihre Arbeiten, so ist vielen Presseberichten zu entnehmen, zeigen Experimentierfreudigkeit und ein hohes Maß an Kreativität.