Freizeit Toller Spaß beim Bullen-Treffen

Merzig · Michaela und Silvester Schwinge sind mit ihren vier Kindern in Merzig zuhause. Er betreibt eine freie Werkstatt in Erbringen, sie arbeitet in einer Eventagentur. Die Leidenschaft für US-Autos verbindet beide.

04.06.2023, 16:43 Uhr

Die Familie Schwinge liebt die Ausflüge mit den geliebten amerikanischen Straßenkreuzern. Foto: Ackermann Dieter

Von Dieter Ackermann

Und während er sich in seiner Werkstatt vor allem den Autos von Übersee widmet, bringt sie das beruflich erworbene Knowhow in das gemeinsame Projekt ein, das jetzt am Wochenende nach corona-bedingten Ausfällen mit dem Merziger US-Car-Treffen (MUSCT) auf dem Parkplatz vor der Stadthalle eine gelungene Wiederauflage feierte.