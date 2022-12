Hedi Groß aus Mechern tritt in die zweite Reihe zurück : Nach 32 Jahren gibt Hedi Groß den Parteivorsitz ab

Mechern Bei der SPD Mechern gibt es nach über drei Jahrzehnten einen Führungswechsel. Doch Hedi Groß bleibt dem Ortsverband erhalten.

Groß wurde im Oktober 1990 zur Vorsitzenden des SPD Ortsvereins Mechern gewählt und füllte dieses Amt nach dem Bekunden ihrer Parteifreunde bis zum Schluss mit großem Engagement aus. „Sie ging stets aktiv auf die Menschen zu und setzte sich für deren Belange und Wünsche ein“, heißt es weiter. Zur Freude der Mecherner bleibe sie Ortsvorsteherin in Mechern. Unter ihrer Leitung sei der weltliche Teil des „Mecherner Bopendaachs“ wieder ins Leben gerufen worden, der bis heute erfolgreich sei und dessen Erlös in den meisten Jahren an die Mecherner Kirche gegangen sei. Auch das Heringsessen an Aschermittwoch, die Herausgabe des Mecherner Kalenders sowie das „Picknick der Nationen“ in dem Merziger Stadtteil gehen laut ihrer Parteifreunde auf ihre Initiative zurück. „Sie zeichnet sich neben ihren sozialen Initiativen auch durch ihre starke Präsenz im Ort aus.“

Die Ortsvorsteherin, seit 2004 im Amt, sei engagiert und kenne die Bürger mit all ihren Eigenheiten und Sorgen. In den 18 Jahren habe sie einiges bewegt für den Stadtteil. Als Beispiele werden die Neugestaltung des Dorfplatzes mit offenporigem Belag genannt, ein dorfgerechter Umbau der Engel- und Brunnenstraße mit Kanalerneuerung Unterdorf oder die Bekämpfung des Bärenklaus durch ein Beweidungskonzept. Sie rief im Zuge der Ilek-Saargau- Aktion die Bürgerwerkstatt ins Leben, und war an der Schaffung des Römerplatzes beteiligt, ebenso an dem Neubau der Brücke über den Dorfbach, der Eindämmung der Bärenklaus an nicht beweideten Stellen sowie des Frühjahrsputzes an den Kappelchen in der Gerlfanger Straße.