Stück stammt von Carsten Schreier Theater 84 lässt mit Mundart lachen

„In diesem Jahr feiert der Verein sein 40-jähriges Bestehen. „Wir freuen uns sehr, dass wir ein passendes Stück des lokalen Autors Carsten Schreier gefunden haben. Die Zuschauer dürfen sich diesmal wieder auf Mundart freuen“, kündigt Annette Biehl, die Regisseurin und Vorsitzende des Vereins, Theater 84 Merzig, eine neue Mundartkomödie an, die ihre Truppe am Freitag, 1. März, um 20 Uhr in der Stadthalle Merzig aufführen will. Auf dem Plan steht „Zwei Bürgermeister für ein Hallelujah“ von Carsten Schreier. Der Verein hat sich genau für ein solches Stück entschieden, da mit der Aufführung von Mundartstücken – geschrieben von der moselfränkischen Heimatdichterin Maria Croon – die Geschichte des Vereins begann.