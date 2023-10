Vorhang auf Theater 84 Merzig lässt wieder lachen

In wenigen Tagen gibt es wieder Laientheater in der Stadthalle Merzig. Das „Theater 84 Merzig“ spielt am Freitag, 27. Oktober, um 20 Uhr, die Komödie „Hände hoch, wir sch(l)ießen!“. „Das Lampenfieber und die Vorfreude steigen“, sind sich alle Mitspieler einig. Die Regisseurin und Vorsitzende des Vereins Annette Biehl ergänzt: „Endlich dürfen wir wieder auf die große Bühne der Stadthalle.“ Durch die lange Corona-Pause liegt der letzte Auftritt dort schon vier Jahre zurück. Im vergangenen Herbst wurde der Spielbetrieb dann endlich wiederaufgenommen. Mit großem Erfolg wurde mehrmals ein Krimi-Dinner in verschiedenen Gastronomiebetrieben der Region aufgeführt. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde nun fleißig für die Premiere des neuen Stückes „Hände hoch, wir sch(l)ießen!“ geprobt. Die Hobbyschauspieler sind mit viel Spielfreude und Spaß bei der Sache. In den Proben wird viel gelacht. Den letzten Schliff gab es am Probenwochenende.