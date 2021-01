Aktion zur Weihnacht : Merziger Tennisspieler schmücken Weihnachtsbäume für guten Zweck

Sebastian Doss (l.), Vorstandsmitglied und Organisator der Aktion, hat die Bäume an Frank Paqué von der Tafel übergeben. Foto: Tennisclub Schwarz-Weiß Merzig

Merzig Zu Weihnachten hat der Tennisclub Schwarz-Weiß Merzig 30 Familien eine Freude bereitet. Die Tennisspieler haben Weihnachtsbäume geschmückt und an Menschen mit Kindern verteilt, die sich keinen Baum hätten leisten können.

Die Mitglieder des Tennisclubs erinnern daran, dass viele Familien durch Corona von Kurzarbeit oder Schließung betroffen sind. Daher müssen sie auf nicht notwendige Ausgaben verzichten. Um trotzdem viele Kinderaugen zum Leuchten zu bringen, hatten die Merziger Tennisspieler die Idee, Paten für Weihnachtsbäume zu suchen. Die Resonanz sei nach Worten des Tennisclubs so groß gewesen, dass bereits nach kurzer Zeit 30 Bäume gekauft und unter strenger Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften liebevoll geschmückt und illuminiert werden konnten.

Am 19. Dezember wurden die Bäume mithilfe von Frank Paqué von der evangelische Kirchengemeinde – auch verantwortlich für die Merziger Tafel – ausgeliefert. Die Freude bei den Kindern sei groß gewesen. Auch Frank Wagner, Mitglied des saarländischen Landtags, überbrachte einen Baum. Die Mitglieder des Tennisclubs danken allen Paten, Unterstützern und Helfern, die zum Gelingen der Aktion beigetragen haben. Einmal mehr habe sich gezeigt, so der Club, dass es in der Gemeinschaft nicht nur um Tennisspielen, sondern auch um soziales Engagement gehe.