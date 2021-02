Tennis : Erstmals seit 20 Jahren wieder mehr Mitglieder

Auch beim TC Merzig, einem der großen Vereine im Land, wurden die Plätze nach dem ersten Lockdown schnell wieder hergerichtet. Foto: Ruppenthal Foto: Ruppenthal

Saarbrücken/Merzig Saarländischer Tennisbund verzeichnet Anstieg der Mitgliederzahlen um fast 2,5 Prozent und möchte möglichst schnell wieder spielen.

Corona und den eingeschränkten Trainings- und Spielmöglichkeiten zum Trotz hat der Tennissport im Saarland im vergangenen Jahr einen deutlichen Mitgliederzuwachs verzeichnet – und das erstmals seit zwei Jahrzehnten. „Die Zahl der Tennis-Spielerinnen und -Spieler hat in 2020 um mehr als zwei Prozent zugenommen“, teilte der Präsident des Saarländischen Tennisbundes, Joachim Meier, am Donnerstag mit. Das sei das Ergebnis der aktuellen Bestandserhebung. Demnach stieg die Zahl der Mitglieder in saarländischen Vereinen von 525 auf 21 778

Die Entwicklung kommt durchaus überraschend. In den beiden Jahrzehnten zuvor hatte die Zahl kontinuierlich abgenommen. Waren im Jahr 2003 noch rund 33 000 Spieler in den saarländischen Vereinen gemeldet, waren es 2013 nur noch 24 400 und zuletzt sogar nur noch 21 253. Die positive Entwicklung sei nicht einzelnen Vereinen geschuldet, betonte Meier, sondern zeichne sich quer durchs Land ab. „Und auch in vielen anderen Landesverbänden sieht es so aus.“

Als Grund für die Trendwende sieht Meier vor allem die Tatsache, „dass wir sehr früh nach dem ersten Lockdown die Plätze wieder öffnen konnten und den Menschen somit eine sportliche Alternative anbieten konnten.“

Meier appellierte in diesem Zusammenhang erneut an die politisch Verantwortlichen, die Öffnung der Tennishallen – unter Einhaltung der Regeln – zu ermöglichen. „Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Befürchtungen möglicher gesundheitlicher Langzeitfolgen, die der Vorstand der IKK Südwest, Jörg Loth, beim andauernden Verbot von Sport und Gesundheitstraining kürzlich geäußert hat.“