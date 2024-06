Tennis Neuerung bei den Tennis-Saarlandmeisterschaften der Jugend

Zehn Tage lang ist die Tennisanlage in Merzig Schauplatz der besten saarländischen Nachwuchsspieler. Denn bereits zum fünften Mal richtet der TC Schwarz-Weiß die Saarlandmeisterschaften der Jugend aus. Die Spiele der Kategorien U 9 und U 10 starteten bereits am Freitag. Die U 12, U 14 und U 16 folgen in der nächsten Woche. Die Spieltermine sind am Nachmittag, an den beiden Wochenenden wird auch morgens aufgeschlagen. Erstmals gibt es für alle Altersklassen ein gemeinsames Finalwochenende mit Halbfinal- und Finalspielen. Dieses findet am 29. und 30. Juni statt.