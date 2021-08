Tennis : Die Meister von morgen schlagen heute schon in Merzig auf

Die Meister von morgen schlagen heute schon in Merzig auf

Sarah Müller ist in Merzig an Nummer fünf gesetzt. Foto: Peter Franz

MERZIG Tennisclub Schwarz-Weiß Merzig empfängt Top-Nachwuchsspieler aus aller Welt zu hoch eingestuftem ITF-Jugend-Tennisturnier.

Auf der Anlage des TC Schwarz-Weiß Merzig ist am gestrigen Dienstag der erste Aufschlag zu einem hochkarätig besetzten Tennis-Jugendturnier erfolgt. „Es handelt sich bei den Teilnehmern im Alter von 17 und 18 Jahren ohne Übertreibung um die zukünftigen Weltspieler im Profi-Tennis“, freut sich Merzigs Vorsitzende Birgit Kremmer auf das Turnier, für dessen Ausrichtung der Verein von der International Tennis-Federation (ITF) kurzfristig die begehrte Lizenz erhalten hatte. Zuvor war ein im westfälischen Kamen geplantes Turnier abgesagt worden, worauf die Merziger als Ersatz einsprangen. „Wir sind bestens vorbereitet und bereit, die vielen Nachwuchs-Asse aus aller Welt bei uns zu begrüßen“, freut sich Turnierdirektor Dirk Ludwig.

Für die Hauptfelder im weiblichen und männlichen Bereich haben sich nach dem Abschluss der Qualifikation am Montag jeweils 48 Spielerinnen und Spieler qualifiziert. Dazu zählen auch einige saarländische Nachwuchskräfte. Bei den Jungs darf sich neben Moritz Anterist vom TuS Neunkirchen dessen neuer Clubkollege Marc Kleber dank einer Wild Card mit der starken aus- und inländischen Konkurrenz messen. Die Riege der saarländischen Mädchen wird angeführt von Toptalent Sarah Müller, die das Turnier an Position fünf gesetzt in Angriff nimmt.