Tennis Erst schlagen die Meister von morgen auf

Gleich doppelt kommen Tennis-Freunde in den nächsten anderthalb Wochen in Merzig auf ihre Kosten. Auf der Anlage des TC Schwarz-Weiß Merzig finden am Wochenende vom 2. und 3. September die deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Altersklassen 40 und 70 statt. Den Anfang macht aber ein hochklassig besetztes Jugendturnier, welches mit der Qualifikation am Wochenende vom 26. und 27. August beginnt. „Zu unserem Turnier kommen Jugendliche, die auf dem Weg zu einer professionellen Tennis-Karriere sind. Die Qualität ihres Spiels ist sehr hoch. Das ist etwas, das man hier selten zu sehen bekommt“, sagt Birgit Kremmer, Vorsitzende des TC Merzig. Sie erinnert an die vergangenen Austragungen. So stand 2021 beispielsweise der Australier James McCabe im Finale, der nur wenige Monate später das Hauptfeld der „Australian Open“ erreichte. Und Vorjahressieger Diego Dedura-Palomero kürte sich in diesem Juni zum deutschen Meister der Altersklasse U 16.