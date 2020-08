Gebet und Gesang : Gesänge, Texte und Stille bei Taizégebet in St. Josef Merzig

Merzig Ein Taizégebet startet am Freitag, 28. August, um 20 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Josef in Merzig. Das meditative Gebet wird mit Taizégesängen in mehreren Sprachen, mit Gebeten, Texten und Stille gestaltet, wie es in einer Mitteilung des Dekanats Merzig heißt.

Es findet bei Kerzenschein statt. Die musikalische Gestaltung übernimmt ein kleiner Projektchor unter der Leitung von Michael Kleber. Für die inhaltliche Gestaltung und die Organisation ist die Taizé-Gruppe des Dekanates Merzig zuständig. Wer teilnehmen möchte, muss sich vorab anmelden beziehungsweise vor dem Gebet in eine Liste eintragen. Zum Gebet muss ein Mund-Nase-Schutz mitgebracht werden. Wer das Taizégebet zuhause mitbeten möchte, kann laut Dekanat die entsprechenden Unterlagen anfordern.