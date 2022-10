Prominenter Besuch : Tagespflege Saarschleife feiert Jubiläum

Merzig Deutschlands größte Tagespflege gibt es nunmehr seit zehn Jahren. Zum Jubiläum kamen viele illustre Gäste nach Merzig.

Armin Streit, Inhaber der Streit-Gruppe KG begrüßte die zahlreichen Anwesenden, darunter auch Patienten und Wegbegleiter. „Die Behandlung, die ich mir fürs Alter wünsche, möchte ich jetzt bereits an unsere Besucher weitergeben“, erklärte er sein Ansinnen hinter der Tagespflege und fügte hinzu, dass die Streit-Gruppe insgesamt acht Niederlassungen im Südwesten Deutschlands betreibt. Und er habe, so Streit weiter, bereits ein weiteres Projekt vor Augen. Der Bau eines Hospizes in der Kreisstadt Merzig sei in Planung.

Die Tagespflege, die von Pflegedienstleiterin Anja Lippe von Anfang an geleitet wird, wurde am 1. Januar 2012 gegründet und befindet sich in eigenen Räumlichkeiten am Gesundheitscampus Merzig. Dabei stehen bei maximaler Auslastung bis zu 105 Betreuungsplätze zur Verfügung, die in fünf Gruppen mit familiärem Flair aufgeteilt sind. Fachkundiges und herzliches Personal, das auch im Umgang mit Demenzerkrankung geschult ist, stellt während des Aufenthaltes die optimale Versorgung der Gäste sicher. Abwechslungsreiche Beschäftigungs- und kreative Gestaltungsangebote bieten einen interessanten und strukturierten Tagesablauf, was zusätzlich zum Knüpfen und Pflegen neuer Kontakte die Lebensqualität der Damen und Herren steigert. Regelmäßige Besuche von Musikunterhaltern sorgen ergänzend für ein stimmungsvolles Beisammensein im Alltag.