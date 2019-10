Testfahrt durch Merzig : Wenn die Ampel mit dem Auto kommuniziert . . .

Die Ampel im Hintergrund verspricht dem Testfahrzeuge eine Grünphase in 26 Sekunden. Foto: a-n

Merzig SZ-Mitarbeiter Dieter Ackermann hat den Tag des offenen Testfeldes genutzt, um selbst einmal in ein autonom fahrendes Auto zu steigen.

Eine Testfahrt durch Merzigs Innenstadt mit einem Fahrzeug der HTW Saar ließ sich die SZ am Tag des offenen Testfeldes natürlich nicht entgehen. Bevor ich mit einem weiteren Testfahrer auf den Rücksitz des Fahrzeugs kletterte, buchte der HTW-Beifahrer auf seinem Tablet einen Parkplatz in einem simulierten Parkhaus. So weit – so gut. Jetzt ging es endlich los. Ins Spiel kamen nun die „Zauberkästen“ längs der Teststrecke. Diese übernahmen über ein dem heimischen WLAN vergleichbares Netzwerk die kontinuierliche Kommunikation mit unserem Auto.