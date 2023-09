Bei freiem Eintritt Vier Merziger Denkmäler sind dabei

Auch beim Tag des offenen Denkmals 2022 folgten viele Besucher der Einladung in das Feinmechanische Museum Fellenbergmühle in Merzig, wo das vom vorbeifließenden Seffersbach angetriebene Wasserrad auch am kommenden Sonntag wieder uralte Werkzeugmaschinen antreiben wird.

Foto: Ackermann Dieter