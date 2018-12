Armin Streit, Inhaber der Streit-Gruppe, überbrachte dieser Tage einen großen Scheck an die Tafel Merzig. Nachdem sich in den vergangenen Jahren schon viele andere hilfsbedürftige Organisationen über 1000 Euro Weihnachtsspende freuen durften, konnten dieses Jahr Pfarrer Klaus Künhaupt und Geschäftsführer Frank Paqué das Geld für die Tafel entgegen nehmen. „Wie danken Herrn Streit, aber auch den vielen anderen Institutionen in Merzig und Umgebung, die uns immer wieder so großzügigen unterstützen. Nächstenliebe und Solidarität sind wohl doch noch nicht ausgestorben!“, erklärte Klaus Künhaupt, der als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde den Träger vertritt.

Stefan Thielen, Ortsvorsteher von Faha, brachte liebevoll gepackte Weihnachtstüten. Eigentlich sollten die in seinem Dorf an Kinder verteilt werden, aber die am zweiten Advent geplante Veranstaltung musste wegen schlechten Wetters abgesagt werden. So traurig das für die Kinder von Faha war, die Tafelkunden dürfen sich freuen.

Paqué informierte Streit und Thielen ausführlich über die Arbeit der Tafel. Sie freuten sich insbesondere über die Begegnung mit den vielen ehrenamtlichen Helfern, die an diesem Morgen vor Ort waren. Die Merziger Tafel verteilt mit rund 60 Ehrenamtlichen Essensspenden an Bedürftige. Von dem Angebot profitieren vor allem einkommensschwache Haushalte, kinderreiche Familien, Alleinerziehende mit ihren Kindern, Rentner, Langzeitarbeitslose und Sozialhilfeempfänger. Träger der Einrichtung ist seit 2013 die Evangelische Kirchengemeinde Merzig.