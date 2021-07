SZ-Reporter auf dem Weg ins Ahrtal : Liveblog: Hilfskonvoi aus dem Kreis Merzig-Wadern startet ins Ahrtal

Die Transportfahrzeuge werden so voll gepackt, wie es nur geht. Foto: Martin Trappen

Am heutigen Dienstag bringt ein privater Konvoi dringend benötigte Hilfsgüter aus dem Raum Merzig und Losheim ins vom Hochwasser schwer getroffene Ahrtal. SZ-Reporter Martin Trappen begleitet den Hilfstransport und meldet sich im Laufe des Tages in regelmäßigen Abständen, um seine Eindrücke und Erfahrungen zu schildern.

9.10 Uhr: Jetzt geht es los. Eine gute Stunde vorher haben wir uns auf dem Firmengelände der Bauunternehmung Hoffmann in Schwemlingen getroffen, um die Hilfsgüter auf Transportfahrzeuge zu verfrachten.

In erster Linie sind es Sechser-Packungen mit Trinkwasser, die an diesem Dienstag ins Hochwassergebiet an der Ahr gebracht werden sollen. Zu Dutzenden, nein eher zu Hunderten werden sie auf die Ladeflächen gehievt. Organisiert haben das alles Heike Hoffmann, ihr Mann ist Inhaber der Baufirma, wo wir uns getroffen haben, sowie Uli Kautenburger aus Bachem und Klaus Kerkrath aus Losheim. Es ist nicht der erste Transport dieser Art ins Ahrtal. Nach der verheerenden Flutwelle vom 14./15. Juli haben die Helfer aus dem Kreis Merzig-Wadern, die sich privat zusammengefunden haben, um den Flutopfern beizustehen, schon mehrfach in die Krisenregion begeben.

Um 8 Uhr am Dienstagmorgen hat auf dem Firrmengelände der Bauunternehmung Hoffmann in Schwemlingen das Beladen der Transportfahrzeuge für den Hilfskonvoi ins Ahrtal begonnen. Foto: Martin Trappen

Heute ist es wieder soweit. Zehn Mann stark ist das Helferteam, das in Schwemlingen beim Beladen der Fahrzeuge mit anpackt. Drei Fahrzeuge werden bepackt: ein Firmenlaster der Bauunternehmung Hoffmann, ein Privat-Pkw mit Anhänger und ein Kastenwagen, den ein großes Merziger Autohaus zur Verfügung gestellt hat. Kuriose Notiz am Rande: Auf diesem Transporter ist groß „Toyota“ aufgeklebt, der Wagen selbst ist aber ein französisches Fabrikat. Die Gefährte werden so voll geladen, wie es nur geht.