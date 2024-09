WTP 1-Tanzkurs Spieglein, Spieglein: Zeig den Takt!

Der Boden unter meinen Füßen fühlt sich glatt an, beinahe fremd. Ich betrachte die großen Spiegel, die die Rückwand des Saales bedecken. Neben mir spiegeln sich gespannte Gesichter. Konzentrierte Blicke, die gleiche Mischung aus Aufregung und Unsicherheit. Die anderen stehen still wie ich – bereit für den ersten Takt, den ersten Schritt. Mit dem Rücken zur Spiegelwand steht Lara Fluhr, unsere Tanzlehrerin. Es riecht etwas nach Farbe. Das ist aber normal, meint Lara. Denn über den Sommer wird in der Merziger Tanzschule La Danse der Boden immer gebohnert. Ihre braunen Haare hat sie zu einem lockerem Dutt gebunden. „Entspannt bleiben“, ruft sie, als wüsste sie genau, was gerade in uns vorgeht. „In den Hüften, aber auch im Gesicht.“ Mein Tanzpartner Devid nickt mir zu. Ich erwidere die Geste und grinse.