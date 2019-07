Merzig : Barrierefreien Bahnhof gibt’s in Merzig nur manchmal

Merzig Immer wieder sind die Aufzüge am Bahnhof in Merzig kaputt, beklagt eine Leserin. Stadt und Bahn wissen um das Problem.

Seit seinem Umbau ist der Bahnhof in Merzig barrierefrei – zumindest theoretisch. Denn in der Praxis ist er es nach den Erfahrungen einer Leserin (Name der Redaktion bekannt) nur manchmal. Sie ist auf einen Rollstuhl angewiesen – und für sie sei es nicht immer möglich, den Zug zu erreichen. Denn die Aufzüge am Merziger Bahnhof seien immer wieder außer Betrieb.

Das Problem mit den Aufzügen ist bei der Stadt Merzig bekannt. „Die Merziger Feuerwehr musste in der letzten Zeit häufiger Einsätze am Merziger Bahnhof tätigen, da Personen in den Aufzügen stecken geblieben sind“, heißt es auf Anfrage der SZ. Der Grund hierfür sei allerdings nie Vandalismus gewesen – es habe sich immer um technische Fehler gehandelt. „Insbesondere für Menschen mit Handicap stellt der ständige Ausfall der Aufzüge am Bahnhof eine erhebliche Beeinträchtigung ihrer Mobilität dar“, heißt es weiter. Verwaltung und Behindertenbeirat hätten sich bereits des Themas angenommen und seien dabei, ein Schreiben an die Bahn zu verfassen, in welchem um Behebung des Problems gebeten werde.