Aufruf an alle Leser : Wir suchen Ihre Ideen für den Corona-Advent

Merzig-Wadern Durch Corona ist alles anders in diesem Jahr – und das trifft auch unser beliebtes und weit verbreitetes Brauchtum zum Jahreswechsel. Schon der flächendeckende Ausfall der Martinsumzüge vor wenigen Wochen hat deutlich gemacht, auf welche lieb gewonnenen Traditionen wir gerade in der dunklen Jahreszeit werden verzichten müssen.

Und nun steht der Advent vor der Tür. Jene Zeit, in der wir eigentlich von der Vorfreude auf das Weihnachtsfest erfüllt sein sollten. Jene Zeit, in der zutiefst christliche und humanistische Werte wie Nächstenliebe, Vergebung und Großzügigkeit in den Alltag einfließen sollen. Jene Zeit, in der das Fest des heiligen Nikolaus uns daran erinnert, wie existenziell wichtig Fürsorge für die Armen und Schwachen ist. Jene Zeit, die bei aller Dunkelheit und Kälte in der „äußeren“ Welt in unseren Herzen und Seelen doch eine festliche, freudige, erhabene Zeit sein sollte.