Zehn Vereine auf 630 Einwohner SZ-Dorfspaziergang: In Menningen sorgen viele für Leben im Ort

Am Dorfplatz von Menningen, dem Treffpunkt für den dritten SZ-Dorfspaziergang, fährt die Autorin beinahe vorbei. Zu ihrem Glück steht Ortsvorsteherin Therese Schmitt bereits mit einigen Bürgern auf dem kleinen Platz an der Saarmühlenstraße, der kurz darauf zugeparkt ist. Das erste Thema ist an diesem Freitagabend also schon gefunden, bevor der Rundgang durch den Merziger Stadtteil überhaupt begonnen hat. „Die Dorfmitte soll umgestaltet werden“, erzählt Schmitt. Die Grundlage für diese und weitere städtebauliche Planungen liefert das Integrierte Dorfentwicklungskonzept (IDEK) Bietzerberg, das der Stadtrat Ende 2022 gebilligt hat. Bloß die Umsetzung steht noch aus.