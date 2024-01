Hallenfußball Das letzte Heimturnier für das Urgestein

Es hat eine lange Tradition, das Hallenturnier des SV Morscholz, das der Verein an diesem Samstag und Sonntag zum 35. Mal ausrichtet. 16 Mannschaften treten in der Waderner Herbert-Klein-Halle an und spielen um 36 Wertungspunkte für das Hallenmasters des Saarländischen Fußball-Verbandes. Auch wenn die Tickets für das Endturnier am 28. Januar in der Saarbrücker Saarlandhalle bereits vergeben sind, befürchtet Andreas Weingarten, Vorsitzender Verwaltung beim SV Morscholz, keinen Einbruch bei den Zuschauerzahlen: „Bei uns spielt immer eine große Zahl von Mannschaften aus Rheinland-Pfalz. Da sehen die Fans auch mal andere Mannschaften. Von daher haben wir keine Bedenken, dass die Zuschauer ausbleiben.“