Fußball Losheims „Beton-Abwehr“ wird auf die Probe gestellt

An diesem Samstag wird die „Beton-Abwehr“ des Tabellendritten SV Losheim in der Fußball-Verbandsliga Süd-West wohl erstmals auf Herz und Nieren geprüft. Um 15.30 Uhr steht das Top-Spiel beim Tabellenzweiten SC Halberg Brebach an, der 20 Treffer in fünf Saisonspielen geschossen hat. Sehr treffsicher zeigt sich beim Saarlandliga-Absteiger Mario Pokar, der mit acht Treffern die Torjägerliste anführt. Da wird die beste Abwehr der Liga zeigen können, was sie drauf hat – die Losheimer haben erst einen Gegentreffer kassiert. Ein großer Rückhalt des SV Losheim ist der 19 Jahre alte Torhüter Julian Holz. Er befindet sich in blendender Form und wird von allen Seiten gelobt.