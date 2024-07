Mit einem Spiel „Deutschland gegen Österreich“ Kirf und Freunde feiern 50. Geburtstag

Im Mai 2019 schlossen sich die beiden Fußballvereine Spielvereinigung Faha-Weiten und Sportverein Kirf zur SG Leuktal zusammen. Und seitdem spielen die aktiven Mannschaften in den Rundenkämpfen innerhalb des Saarländischen Fußballverband, während die Jugendmannschaften in Rheinland-Pfalz ihre Spiele absolvieren. Alle Mannschaften tragen ihre Spiele in den Sommermonaten auf dem Rasenplatz in Weiten und im Winter auf dem Hartplatz in Kirf aus.