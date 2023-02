Judo : Die Verlängerung dauert länger als der normale Kampf

Heusweiler/Merzig Max Weinand sichert sich in einem dramatischen Kampf die Bronze-Medaille bei den Südwest-Meisterschaften im Judo.

Eigentlich beträgt die normale Kampfzeit im Judo für Jugendliche vier Minuten. Max Weinands letzter Kampf um die Bronzemedaille bei den südwestdeutschen Meisterschaften der U 18 in Heusweiler ging dagegen über mehr als zehn Minuten. In der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm waren der Kämpfer vom TV Merzig und Dmytro Avanesjan vom Judokwai Limburg (Hessen) nach dem Ende der regulären Kampfzeit punktgleich, beide hatten sich jeweils eine Wazari-Wertung – die zweithöchste Wertung im Judo – erkämpft, danach ging es in die Verlängerung, den sogenannte „Golden Score“, bei dem entweder die nächste Wertung zum Sieg oder aber eine dritte Bestrafungswertung zur Niederlage führt. Mit zunehmender Dauer gingen beide Kämpfer an ihre physischen Grenzen, wobei Weinand den etwas frischeren Eindruck machte und ihm schließlich die entscheidende Wertung mit einer Würgetechnik gelang.

Zwei weitere dritte Plätze erreichten auch Amélie Wagner (bis 48 Kilogramm) und Maja Weinand (bis 44 Kilogramm). Beide profitierten etwas von einem dezimierten Teilnehmerfeld; in der Klasse bis 44 Kilo gab es nur drei Teilnehmer, in der Klasse bis 48 Kilogramm waren es sechs. „Nichtsdestotrotz zeigten die Merziger Judokas gutes Judo“, lobte Trainer Axel Bold. Wagner gewann ihren letzten Kampf um Platz drei gegen Tatjana Stupar vom VfL Bad Kreuznach mit einem Hüftwurf.

In der Altersklasse der U 21 galten die Merziger Pascal Schwarz und Hugo Mayer (beide bis 73 Kilogramm) nach ihrem guten Auftritt in swe Vorwoche bei den Saar-Pfalz-Meisterschaften in Speyer als Mitfavoriten. Doch bereits im ersten Kampf verletzte sich Mayer so schwer gegen Oliver Posiajko (TuS Griesheim), dass er aufgeben musste. Pascal Schwarz konnte an die gute Form der Vorwoche nicht anknüpfen. Nach zwei Niederlagen war das frühe Ausscheiden besiegelt.