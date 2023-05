Besucher müssen mit Bußgeld rechnen Streit um Parkplätze beim Freibad Heilborn schwelt weiter — nun reagiert der Eigentümer

Merzig · Die Parkmöglichkeiten am Merziger Freibad Heilborn, das am Wochenende seine Tore erstmals in diesem Jahr geöffnet hat, sind begrenzt. Die Stadt Merzig hatte dies in ihrem Amtlichen Bekanntmachungsblatt „Neues aus Merzig“ und in einer Mitteilung gegenüber unserer Zeitung auch darauf zurückgeführt, dass es nicht gelungen sei, mit dem Eigentümer des Geländes Fellenbergpark (am ehemaligen Schwesternwohnheim), der Immobilienverwaltung Merzig GmbH, eine Übereinkunft zu treffen, wonach Badbesucher zumindest sonntags ihre Autos dort abstellen können.

21.05.2023, 19:00 Uhr

Wo können Besucher des Merziger Freibades Heilborn parken? Um diese Frage gibt es in der Kreisstadt gerade eine Kontroverse. Foto: Thomas Klein / Merziger Bäder GmbH

Die Parkflächen dort seien den Kunden der Märkte und Geschäfte auf dem Areal vorbehalten sowie jenen, die einen Parkplatz gemietet hätten, hatte die Stadt erklärt. Wer sein Auto dennoch als Besucher des Bades dort abstelle, müsse mit einem Bußgeld rechnen.