Kostenpflichtiger Inhalt: Merzig : Zoff im Merziger Stadtrat um Gezähltes, Gesagtes und Geschriebenes

In der jüngsten Sitzung des Merziger Stadtrates wurde kontrovers über die Auslegung und Anwendung von Verwaltungsvorschriften und -gesetzen debattiert. . Foto: dpa/Oliver Berg

Merzig Ausgiebig befasste sich das Gremium mit Grünen-Widersprüchen gegen das, was die Verwaltung zur November-Sitzung protokolliert hatte.



Die Sitzung des Merziger Stadtrates vom 14. November vergangenen Jahres, sie wirkt nach. Sie gab in der jüngsten Sitzung des Gremiums den Anlass für eine mehr als einstündige, zeitweise mit Vehemenz und viel Hitzigkeit geführte Debatte. Gleich fünf Einsprüche hatte die Fraktion der Grünen im Rat gegen die Niederschrift der besagten Novembersitzung eingereicht. Allein das ein nicht alltäglicher Vorgang. Noch ungewöhnlicher aber, in welch deutlicher Form die Verwaltung in ihrer Sitzungsvorlage an den Rat diese Einsprüche zurückwies und auf ihrer Sicht der Dinge beharrte – was letztlich von der Ratsmehrheit aus CDU und SPD auch gebilligt wurde.

Der erste Widerspruch der Grünen bezog sich auf das im Protokoll der Novembersitzung festgehaltene Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt Baubetriebshof. Sowohl Johannes Weiten als auch Heinz Temmes, beide Mitglieder der Grünen-Fraktion, bestanden darauf, dass es bei der Abstimmung zum Vorschlag der Verwaltung nicht drei Enthaltungen (eben aus ihrer Fraktion) gegeben habe, sondern vier – dass also die gesamte Fraktion sich enthalten habe. Heinz Temmes erklärte in der Ratssitzung hierzu: „Wir können eidesstattlich versichern, dass es nicht nur drei Enthaltungen gegeben hat.“ Dies sah die Verwaltung anders: Sie wies in ihrer Sitzungsvorlage an den Rat darauf hin, dass bei Abstimmungen im Rat neben dem Bürgermeister als Sitzungsleiter üblicherweise auch der erste Beigeordnete sowie die Leiterin des Geschäftsbereichs „Zentrale Steuerung und politische Gremien“ das Zählen der Ja- und Nein-Stimmen sowie Enthaltungen und die Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses verfolgen und beobachten würden. „Allein aufgrund dieser zahlenmäßig starken Besetzung durch Vertreter der Verwaltung ist es bereits mehr als unwahrscheinlich, dass im konkreten Fall anstatt der drei gezählten Enthaltungen eine Stimme des Grünen-Mitglieds übersehen wurde“, heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung. Auch hätten die Grünen seinerzeit bei der Verkündung des Abstimmungsergebnisses durch Bürgermeister Marcus Hoffeld („drei Enthaltungen“) keinen Fehler moniert Die Verwaltung wirft weiterhin die Frage auf, warum die Einsprüche der Grünen fast zwei Monate nach dem Termin der Sitzung und der wenige Tage später erfolgten Veröffentlichung des Abstimmungsergebnisses im Rats-Informationssystem Allris sowie im Amtsblatt „Neues aus Merzig“ eingingen. Hierfür sieht die Verwaltung „ausschließlich parteipolitische Gründe“ als ausschlaggebend an.

Info Mitschnitte werden nicht generell veröffentlicht Der Tonbandmitschnitt der Beratung im Stadtrat zum Thema Baubetriebshof vom 14. November 2019 soll auf der Internetseite der Stadt Merzig für einen begrenzten Zeitraum zum Abhören öffentlich gemacht werden. Der Stadtrat folgte bei einer Enthaltung einem entsprechenden Antrag von CDU-Fraktionschef Jürgen Auweiler. Voraussetzung ist, dass alle Ratsmitglieder, die sich im Rahmen dieses Tagesordnungspunktes zu Wort gemeldet hatten, ihr Einverständnis zu einer Veröffentlichung geben. Ist dies erfolgt, soll der Mitschnitt für 14 Tage unter www.merzig.de abrufbar sein. Ein ähnlich gelagerter Antrag der Grünen-Fraktion fand indes keine Mehrheit im Rat. Die Grünen wollten, nachdem ihnen der CDU-Antrag durch Versenden der Sitzungsunterlagen bekannt gemacht worden war, auch für den Tagesordnungspunkt „Gastronomiegebäude am Wolfspark“ aus der November-Sitzung eine Veröffentlichung des Tonband-Mitschnitts erreichen. Zudem erweiterte die Fraktion ihren Antrag dahingehend, dass künftig die Tonbandmitschnitte von allen Stadtratssitzungen veröffentlicht werden sollen. Grünen-Fraktionssprecher Borger begründete diesen Antrag damit, dass dies der Transparenz diene. Dies sah auch Ratsmitglied Hannah Spanier (parteilos/Linksfraktion) so: „So können auch jene, die nicht an den Sitzungen teilgenommen haben, im Nachhinein verfolgen, was in der Sitzung beraten worden ist.“ Aber nur zehn Ratsmitglieder unterstützten diesen Vorstoß, 21 sprachen sich dagegen aus und eines enthielt sich.

Hannah Spanier (parteilos/Linksfraktion) warb in der Sitzung noch dafür, dem Einspruch der Grünen stattzugeben: „Wenn jemandem im Rat etwas wesentlich ist und er es so in das Sitzungsprotokoll aufgenommen haben will, dann sollten wir ihm das zugestehen.“ Ehe es aber zu einer Abstimmung im Rat über den Einspruch der Grünen kam, zogen diese ihn von sich aus zurück. Heinz Temmes sagte: „Wir haben wegen des hohen Geräuschpegels bei der Verkündigung des Abstimmungsergebnisses nicht mitbekommen, dass der Sitzungsleiter das Ergebnis nicht korrekt wiedergegeben hat.“ Dass die Fraktion nicht sofort Widerspruch eingelegt habe, „war unser Fehler“, deswegen zögen die Grünen ihren Antrag zurück.

Bürgermeister Marcus Hoffeld bestand aber in der Ratssitzung darauf, dass er und seine Verwaltungsmitarbeiter die Abstimmung korrekt erfasst hätten und sprach auch Grünen-Mitglied Temmes direkt an: Dieser habe Mitte November beim Thema Baubetriebshof für den Vorschlag der Verwaltung gestimmt. Temmes wiederum wies dies zurück und erklärte „an Eides Statt“, dass er sich enthalten habe – dies werde er der Verwaltung auch in schriftlicher Form noch bestätigen.

Über einen zweiten Antrag zu diesem Tagesordnungspunkt stimmte der Rat dann noch ab: Grünen-Fraktionschef Klaus Borger hatte gefordert, dass in das Protokoll ein Satz aufgenommen werden solle, den Bürgermeister Hoffeld in der Debatte geäußert habe. Hoffeld habe gesagt, dass der Antrag der Grünen-Fraktion „fast inhaltsgleich mit dem Beschluss der Verwaltung“ sei und „dann halt in ein paar Wochen diskutiert“ werde. Diese Aussage sei von zentraler Bedeutung und müsse sich daher im Protokoll wiederfinden, befand Borger.

Dies sah die Verwaltung auch wieder anders: Dass die Punkte der Grünen inhaltsgleich mit dem Vorschlag der Verwaltung sei, habe der Bürgermeister bereits zuvor erklärt, das müsse daher nicht nochmals wiederholt werden. Die Äußerung von Hoffeld sei „eher unwillkürlich und beiläufig“ gewesen und erscheine aus Sicht der Verwaltung nicht geeignet, „als wesentliche Willenserklärung in die Niederschrift aufgenommen zu werden“.