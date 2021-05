Brut im Naturschutzgebiet Schwemlingen : Hurra, der Storch ist da! Ob er wohl bleibt?

Schwemlingen Nach mehr als 100 Jahren brütet ein Pärchen Weißstörche bei Schwemlingen. Vogelfreunde hoffen nun, dass sie Erfolg haben.

Von Margit Stark

Wird es dem Storchenpaar in diesem Jahr gelingen, im Sommer im Schwemlinger Naturschutzgebiet seinen Nachwuchs großziehen? Was nach den Worten von Rolf Klein, Ornithologe beim Naturschutzbund (Nabu), im vergangenen Jahr durch frei laufende Hunde und rücksichtslose Spaziergänger zunichtegemacht wurde, könnte jetzt von Erfolg gekrönt werden: dass im Nest von Adebar die Jungen schlüpfen und sie am Ende des Sommers – getrennt von den Altvögeln – ihre weite Reise nach Afrika antreten. Und: dass die Eltern im kommenden Jahr wieder in das Heim nahe der Saar zurückkehren.

Diesen Wunsch hegt nicht nur Rolf Klein. „Die letzte Brut im Kreis Merzig-Wadern und im saarländischen Saartal ist tatsächlich mehr als 100 Jahr her“, sagt er. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts besetzten Weißstörche regelmäßig ihre Brutplätze im Saartal. Doch dann verschwanden die Vögel aus den Brutrevieren an den Ufern der Saar. Im vergangenen Jahr war ein Paar gesichtet worden – „die Botschafter für eine intakte Landschaft in unserer schönen Gegend“, wie er die Tiere nennt. 2009 hatte er sich mit Gleichgesinnten für den Bau einer Nisthilfe in dem Terrain starkgemacht.

Auch Monika Braun aus Elm würde es freuen, wenn Freund Adebar Dauergast in dieser Auenlandschaft werden würde. „Gerne gehe ich durch das Naturschutzgebiet bei Schwemlingen“, verrät sie. Im vergangenen Jahr habe ich schon dieses Storchenpaar beobachtet, doch leider brüteten sie da noch nicht. „Doch jetzt ist es endlich so weit“, freut sie sich. Als Beweis liefert sie einen Schnappschuss mit.

„Im vergangenen Jahr konnte ein Paar in der Schwemlinger Au beobachtet werden“, bestätigt Klein. „Leider gaben die Tiere die Brut aufgrund massiver Störungen im nahen Horstbereich, vor allem durch frei laufende Hunde, und rücksichtslose Spaziergänger auf.“ Auch er hat jede Menge Fotos als Beleg, dass die Zugvögel sich mit dem Idyll angefreundet haben.

Dass es sich nun wieder um das Pärchen handelt, das sich bereits im vergangenen Jahr im Naturschutzgebiet niedergelassen hat, will er nicht ausschließen. „Beide Tiere im vergangenen Jahr waren unberingt“ – wie die in diesem Jahr. Und da Störche oft gerne zu den Plätzen zurückkehrten, an denen sie sich wohlfühlten, ist nach seinem Dafürhalten „die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass es dieselben Tiere sind“, sagt er. Von einer Standorttreue, die so typisch für Störche ist, will er noch nicht sprechen. „Hoffen wir es und warten das nächste Jahr ab“, meint er.

Nach seiner Ansicht bietet die Schwemlinger Aue ein gutes Lebensumfeld für die Tiere. Das große zusammenhängende, feuchte Wiesengelände im Saartal biete einen üppig gedeckten Tisch: „Frösche, Kröten und vor allem Mäuse sind reichlich vorhanden.“ Sein Heim weiß Adebar gerne in luftiger Höhe. Obwohl der Vogel laut Klein gerne menschennah brütet, „hat er dennoch natürlicherweise eine gewisse Scheu und möchte besonders seinen großen Horst und seine Brut gesichert wissen, deshalb brütet er meist in höherer Lage“. Sein Heim sollte auch tunlichst störungsfrei sein. „Solange die Spaziergänger auf den Wegen bleiben, ist das kein Problem. Leider werden jedoch regelmäßig querfeldein laufende Spaziergänger beobachtet, die so rücksichtslos die Tiere stören.“

