Buchvorstellung in Silwingen : Autor erinnert mit Buch an den Sitzkrieg

Der Einband von „Krieg an der Saar. Ein Heimatbuch. Ein Bildband. Ein kommentiertes Quellenlesebuch“ von Stefan Haas. Foto: Lothar Bauer

Silwingen An die Zeit des so genannten Sitzkrieges erinnerte der Autor Stefan Haas vor kurzem im Bürgerhaus in Silwingen. Er stellte dort sein Buch „Krieg an der Saar. Ein Heimatbuch. Ein Bildband. Ein kommentiertes Quellenlesebuch“ vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Ley

Der Sitzkrieg – in Frankreich als „Drôle de guerre“ (komischer Krieg) bekannt – beschreibt die Phase zwischen dem deutschen Überfall auf Polen im September 1939 und dem Beginn des Westfeldzuges der Wehrmacht im Mai 1940. In diesem Zeitraum befanden sich das Deutsche Reich und Frankreich zwar im Kriegszustand, aber größere Kampfhandlungen blieben aus. Haas legt in seinem Buch den Fokus auf die 79. Infanterie-Division der Wehrmacht, die den Westwall-Abschnitt zwischen Merzig und Mettlach verteidigen sollte.

Der Autor las vor 50 Besuchern einige Abschnitte aus seinem Buch vor. Eine Ausstellung im Bürgerhaus half dabei, das Gehörte zu visualisieren. Haas präsentiert auf 788 Seiten 2100 Bilder, von denen einige im Schulsaal zu sehen waren – das Bürgerhaus Silwingen beherbergte bis 1970 eine Schule. Die Aufnahmen aus dem Buch waren im oberen Stock und im Flur in Großformat zu sehen. Es wurden auch Fotos gezeigt, die nicht rechtzeitig vor der Veröffentlichung des Buches entdeckt wurden und somit keine Berücksichtigung fanden. Haas stellte sich nach der Lesung den Fragen der Zuhörer. Darunter befanden sich auch mehrere Mitglieder des Vereins für Heimatkunde Merzig, der in Kooperation mit der Kreisstadt Merzig das B-Werk des Westwalls in Besseringen als Museum betreibt.

Die Lesung im Bürgerhaus zog an diesem Abend Heimatforscher und an Geschichte interessierte Menschen an, die imiteinander diskutierten und Kontakte knüpften. Wer sich eingehender mit der Thematik beschäftigen wollte, hatte die Möglichkeit, „Krieg an der Saar“ beim Autor zu erwerben. Ortsvorsteherin Martina Neusius und der historische Arbeitskreis Silwingen als Veranstalter freuten sich über einen aus ihrer Sicht gelungenen Abend.