Am Samstag eröffnete Merzigs Oberbrügermeister Marcus Hoffeld im Festzelt auf dem Platz an der Stadthalle mit dem traditionellen Fassanstich das 67. Merziger Oktoberfest. Noch bis Sonntag, 8. Oktober, wird in der Kreisstadt gefeiert.

01.10.2023, 19:00 Uhr

