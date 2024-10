Stadtrat überträgt Trägerschaft für Teilbereich Startchancenprogramm: An der Grundschule St. Josef beginnen bald erste Maßnahmen

Das Sozialwerk Saar-Mosel übernimmt die Stärkung multiprofessioneller Teams an der Grundschule St. Josef in Merzig. Die Verantwortung für die Umsetzung dieses Teilbereichs aus dem sogenannten Startchancenprogramm der Bundesregierung hat der Stadtrat von Merzig in seiner jüngsten Sitzung einstimmig bei einer Enthaltung beschlossen. Mit der Umsetzung soll im Januar 2025 begonnen werden.