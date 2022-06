Auszeichnung : Merziger Freunde zu besonderem Besuch

Nach gut 900 Kilometern Strecke wurde die Läufergruppe aus der französischen Partnerstadt Saint Médard in der Merziger Altstadt für ihre Leistung mit symbolischen Goldmedaillen ausgezeichnet. Foto: Marita Rosar

Merzig Per Staffellauf haben die Sportler der Partnerstadt Saint Médard die Entfernung von 900 Kilometern nur mit Ausdauer und Muskelkraft bewältigt.

Der Freundeskreis Saint Médard-en-Jalles aus Merzig hat eine 20-köpfige Sportlergruppe aus dem Rathaus der französischen Partnerstadt Saint Médard für ihre großartige Leistung beim Staffellauf von Saint Médard nach Merzig geehrt. Vorausgegangen sind „fünf wunderschöne erlebnisreiche Tage“ der Merziger Vereinsmitglieder anlässlich der Partnerschaftstage vom 19. bis 23. Mai auf Einladung des „Comité de Jumelage“ in Saint Médard, teilt der Verein mit.

„Kurz vor unserer Abreise Mai durften wir den Start der 20 französischen Sportler aus dem Rathaus von Saint Médard miterleben, die sich zu Fuß, mit Fahrrädern und sogar einem Rollstuhlfahrer auf den Weg nach Merzig machten“, teilt Marita Rosar mit, die Vorsitzende des Freundeskreises. Die Aktion stand unter dem Motto: „Saint Médard – Merzig en courant“. Knapp 900 Kilometer wurden in nur fünf Tagen in Zweier-Staffeln, die Tag und Nacht bei Wind und Wetter unterwegs waren, bewältigt. Marita Rosar: „Als Zeichen der Wertschätzung und zur moralischen Unterstützung wurde die Sportlergruppe am letzten Tag von unserem Vorstandsmitglied Gerhard Croon begleitet, der mit dem Fahrrad den Sportlern entgegenfuhr.“

An der Grenze angelangt, wurden die französischen Staffelläufer bis ans Ziel von begeisterten Hobbyläufern und Radfahrern aus Merzig bejubelt und begleitet. Ein von den Vereinsmitgliedern Axel und Edith Feiler errichteter Verpflegungsstand lud alle Beteiligten zu einer kurzen Rast ein, um sich an Erfrischungsgetränken, Obst und Gebäck für die letzten Kilometer zu stärken. In der Merziger Altstadt angekommen, wurde die gemeinsam einlaufende französische Läufergruppe mit viel Applaus begrüßt und vom anwesenden Publikum gefeiert.