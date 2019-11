Falsches Inkassounternehmen : Stadtwerke Merzig warnen vor Betrügern

Merzig Wer eine Mahnung der „Aleksander-Inkasso GmbH & Co. KG“ im – angeblichen – Auftrag der Stadtwerke Merzig erhält, sollte diese besser nicht bezahlen.

Die Stadtwerke Merzig warnen vor Briefen vom Inkassounternehmen „Aleksander-Inkasso GmbH & Co. KG“ in Berlin. Wie die Stadtwerke mitteilen, versende dieses Unternehmen Mahnungen und gebe dabei die Stadtwerke als Auftraggeber an – dabei handele es sich aber um versuchten Betrug. „Scheinbar wird hier mit kriminellen Machenschaften versucht, an Geld zu kommen“, heißt es in einer Mitteilung. Es sei keine Telefonnummer angegeben, die Internetseite funktioniere nicht, gleiches gelte für die E-Mail-Adressen.