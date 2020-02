Sitzung im Merziger Stadtrat : Fünf Widersprüche und ein Brief, der Zündstoff birgt

Das Schreiben des LfS-Direktors Werner Nauerz an die Stadt Merzig. Foto: SZ

Merzig Der Merziger Stadtrat befasst sich mit dem Umbau des Kaufland-Kreisels. Laut Landesbetrieb für Straßenbau hat der Rat da aber gar nichts mehr zu melden.



14 Punkte umfasst die Tagesordnung der Sitzung des Merziger Stadtrates am Montag, 10. Februar (Beginn: 17.30 Uhr, Sitzungssaal des Rathauses), – und so mancher davon hat das Potenzial, für kontroverse Debatten in dem Gremium zu sorgen. Dies zeigt ein Blick in die Sitzungsunterlagen, die unserer Redaktion wie üblich vorab übermittelt wurden.

Dabei taucht das Thema, wegen dem die Sitzung diesen Montag überhaupt stattfindet, erst an fünfter Stelle auf: Die Fraktionen von Grünen, Linkspartei und Freien Wählern hatten bekanntlich per Eilantrag diese außerordentliche Sitzung des Rates erwirkt, in der sie eine Resolution zum Aussetzen des geplanten Umbaus des Kaufland-Kreisels in eine Ampelkreuzung beraten und beschlossen haben wollen. Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS), der diesen Umbau im Zuge der Umsetzung des Merziger Verkehrskonzeptes nach den Ostertagen in Angriff nehmen will, hat jedoch schon vor der Sitzung des Rates gegenüber der Verwaltung deutlich gemacht, was er von dieser Initiative hält. In einem Schreiben an den städtischen Beigeordneten und Baudezernenten Dieter Ernst stellt Werner Nauerz, Leiter des LfS, klar: „Der Stadtrat hat (...) keine Möglichkeiten mehr, in die Umsetzung der Maßnahme einzugreifen.“

Info Noch sechs weitere Anträge von den Grünen Sechs weitere Anträge der Grünen-Fraktion sollen in der Sitzung am Montag beraten werden – darin geht es um so unterschiedliche Themen wie zum Beispiel das lothringische Kernkraftwerk Cattenom, die Parksituation am Merziger Wolfspark, die Änderung der Geschäftsordnung des Rates und die Stärkung des Alltagsradverkehrs. Bei zweien dieser Anträge empfiehlt die Verwaltung dem Rat deren Ablehnung, bei den übrigen vier liegt keine Beschlussempfehlung vor.

Nauerz macht in seinem Brief darauf aufmerksam, dass der Landesbetrieb zur Umsetzung des Kreiselumbaus ein Planfeststellungsverfahren angestoßen habe, das Anfang August 2018 angelaufen sei. Im Zuge dieses Verfahrens seien die Umbaupläne zur Einsichtnahme und zur Erhebung möglicher Einwände vier Wochen lang öffentlich ausgelegt worden. Von der Möglichkeit, Einwendungen zu machen, hätten jedoch nur zwei Stellen Gebrauch gemacht: die Stadt Merzig selbst und die Verkehrsbehörde beim Landkreis Merzig-Wadern. „Die Einwände der Verkehrsbehörde konnten entkräftet werden“, hält Nauerz fest. Die Einwände der Stadt seien „überwiegend gestalterischer Natur“ gewesen. „Es wurde beispielsweise um Mitsprache bei der Pflanzenauswahl beziehungsweise um Erhalt eines Baumes gebeten“, erklärt der LfS-Direktor. Allen Einwänden der Stadtverwaltung habe der Landesbetrieb stattgegeben und die Pläne entsprechend überarbeitet.

Ansonsten seien keine weiteren Einwände erhoben worden. Auch gegen den Planfeststellungsbeschluss, der am 1. Juli 2019 ergangen sei, seien innerhalb der vorgesehenen Vier-Wochen-Frist keine Klagen vor dem Verwaltungsgericht eingereicht worden. Somit sei der Planfeststellungsbeschluss am 25. September 2019 rechtskräftig geworden. Nauerz stellt klar: „Durch die Rechtsgültigkeit des Planfeststellungsbeschlusses hat der LfS das nicht mehr anfechtbare Recht, die Maßnahme umzusetzen.“

Und dass der Landesbetrieb dieses Recht auch wahrnehmen wolle, daran lässt der LfS-Direktor keinen Zweifel – selbst wenn eine Mehrheit im Stadtrat dies anders sehen sollte: „Daher müssen wir bereits schon jetzt dem geplanten Antrag der Stadtratsfraktionen Grüne, Linke, Freie Wähler auf Aussetzen beziehungsweise Verschieben der geplanten Maßnahme zum Umbau des so genannten Hela-Kreisels in eine LSA (Lichtsignalanlage, also Ampel, Anm. der Red.) geregelte Kreuzung eine Absage erteilen.“

Für Diskussionen könnten auch gleich fünf Widersprüche gegen die Niederschrift der Stadtratssitzung vom 14. November 2019 sorgen. Darin war es unter anderem um den Grundsatzbeschluss zum Neubau eines Dienst- und Werkstattgebäudes für den städtischen Baubetriebshof gegangen – ein Thema, das um den Jahreswechsel herum zu einer öffentlichen Kontroverse zwischen Grünen-Fraktionschef Klaus Borger und Bürgermeister Marcus Hoffeld (CDU) respektive der CDU-Stadtratsfraktion geführt hatte. Borger hatte beklagt, dass ein Antrag der Grünen, wonach der Neubau des Bauhofes im Gewerbegebiet Rieffstraße errichtet werden solle, in der Sitzung am 14. November nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend behandelt worden sei. Der Bürgermeister wiederum hatte dies bestritten, zwischenzeitlich liegt der Vorgang der Kommunalaufsicht zur Prüfung vor.

Nun kommen aus der Grünen-Fraktion gleich zwei Widersprüche gegen das Protokoll dieser Sitzung: In einem ersten Widerspruch, datiert auf den 9. Januar, erklären die Fraktionsmitglieder Johannes Weiten und Heinz Temmes, dass sich in der Sitzung nicht nur drei Mitglieder der vierköpfigen Grünen-Fraktion bei der Abstimmung ihrer Stimme enthalten hätten, sondern alle vier. Die Stadtverwaltung allerdings bleibt bei ihrer Darstellung, dass es in den Reihen der Grünen drei Enthaltungen gegeben habe. Es gebe aus Sicht der Verwaltung „keine stichhaltigen Anhaltspunkte geschweige denn Belege, die dafür Anlass geben würden, die korrekte Feststellung des Abstimmungsergebnisses (...) anzuzweifeln“. Vielmehr sei, das habe auch die Auswertung des Tonbandmitschnitts der Sitzung ergeben, „eindeutig vom Bürgermeister festgestellt“ worden, dass sich drei Ratsmitglieder der Stimme enthalten hätten. Es habe keine Nein-Stimmen gegeben, alle übrigen Ratsmitglieder hätten mit „Ja“ votiert. Dass die Grünen-Fraktion nun fast zwei Monate nach der Sitzung (und nach der Berichterstattung in der SZ) plötzlich das Abstimmungsergebnis anzweifle, legt aus Sicht der Verwaltung nahe, dass „ausschließlich parteipolitische Gründe ausschlaggebend für den sehr verspäteten Widerspruch“ seien. Daher empfiehlt die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage an den Rat, den Widerspruch zurückzuweisen.

In drei weiteren Anträgen fordert der Grünen-Fraktionsvorsitzende Klaus Borger, dass in das Protokoll der Sitzung sowohl zum Tagesordnungspunkt Baubetriebshof als auch zu einem weiteren Tagesordnungspunkt (Gastronomiegebäude am Wolfspark) Formulierungen im Protokoll ergänzt beziehungsweise geändert werden sollen – „andernfalls wäre die Niederschrift unvollständig“, wie es in einer E-Mail von Borger an die Verwaltung heißt. Borger und Hoffeld hatten sich bei diesen beiden Tagesordnungspunkten in der Sitzung zeitweilig kontroverse Wortgefechte geliefert, was Borger in der Niederschrift so nicht vollständig wiedergegeben sieht.