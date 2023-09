Einstimmiger Beschluss Merzig bekräftigt Unterstützung für Klinik

Die Stadt Merzig hat ein deutliches Signal zum Erhalt des in finanziellen Schwierigkeiten steckenden SHG-Klinikums abgegeben: Der Stadtrat billigte am Donnerstagabend einstimmig eine Absichtserklärung, in der die Stadt versichert, dass sie ihren Beitrag zur Abdeckung des am Krankenhaus entstandenen Defizits leisten will. Diese Erklärung ergänzt einen ähnlich gelagerten Beschluss des Kreistages von Merzig-Wadern aus der vergangenen Woche. Rein formell hat sich der Landkreis damit verpflichtet, über einen Zeitraum von vier Jahren für die Defizite des Klinikums gerade zu stehen. Faktisch muss sich der Landkreis das Geld dafür über die Kreisumlage von den Kommunen einholen. Hier dürfte die Stadt Merzig rund ein Drittel dessen zu schultern haben, was zur Abfederung der Finanzierungslücke erforderlich ist. In der Kreistagssitzung hatte Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich das aktuelle Defizit auf 13 Millionen Euro beziffert.