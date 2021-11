Stadtrat sagt Ja : Stadt will Kanalsanierung in Straße Zum Gipsberg weiterführen

Foto: dpa/Jan Woitas

Merzig Die Stadt Merzig will die Sanierung des Abwasserkanals in der Straße Zum Gipsberg vorantreiben. Der Stadtrat beschloss unlängst einstimmig, dass im Wirtschaftsplan des städtischen Abwasser-Eigenbetriebes knapp 500 000 Euro umgelagert werden sollen, damit die schon seit längerem angestrebte Sanierung des Kanalsystems in diesem Bereich fortgeführt werden kann.

Vor rund zehn Jahren bereits hatte der Abwasser-Eigenbetrieb nach Darstellung der Verwaltung auf einem kurzen Teilstück im Bereich des Hegelweges den Kanal umgebaut, was seinerzeit zu einer Verbesserung der Situation in der Straße Zum Gipsberg gesorgt habe. „Jedoch stand auch schon damals fest, dass diese Maßnahme einen zweiten Bauabschnitt nach sich ziehen würde“, heißt es in der Beschlussvorlage an den Rat. Bei dem Vorhaben gehe es vorrangig darum, „den überlasteten Kanal im unteren Gipsbergbereich zu vergrößern und zu erneuern, damit Überstauereignisse in diesem Bereich vermieden werden können“, heißt es vonseiten der Stadt.

Lediglich der Umfang der Kanalvergrößerung konnte demnach zum damaligen Zeitpunkt wegen fehlender Grundlagen nicht ermittelt werden, sodass eine weitere Planung nicht habe erfolgen können. Dies aber hat sich nun geändert: Im April dieses Jahres habe der Entsorgungsverband Saar (EVS) sich für eine Bauvariante entschieden, wie der Gipsberg, die Merchinger Straße und der obere Teil der Losheimer Straße an das Hauptsammlersystem des EVS in der Kreuzbergstraße angeschlossen werden soll.

In den vergangenen Jahren hatte der Verband mehrere mögliche Anschlussvarianten auf den Prüfstand gestellt und planerisch vorbereiten lassen. Diese übergeordnete Anschluss-Maßnahme bildet nach Darstellung der Stadt die Grundlage für die ergänzend vorgesehene Kanalsanierung.

Lesen Sie auch Fünfter Bauabschnitt : Kanalerneuerung in der Bezirksstraße in Besseringen geht weiter

Diese soll jetzt für den unteren Bereich der Straße Zum Gipsberg so aussehen, dass zusätzlich zum vorhandenen Kanal auf einer Länge von rund 80 Metern bis zur Losheimer Straße ein zusätzlicher Kanal in gleicher Dimension verlegt wird.

Dies ist nach Darstellung der Stadt notwendig, „um zusätzliches Volumen zu schaffen und die Abwässer in der Losheimer Straße gleichmäßig auf die beiden vorhandenen Kanäle zu verteilen“. Für diesen zusätzlichen Kanal werden Kosten in Höhe von rund 470 000 Euro veranschlagt, die aber bislang nicht im Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes ausgewiesen sind.

Damit die Sanierung des Gipsberg-Kanals nun dennoch angegangen werden kann, sollen daher Mittel aus der im Wirtschaftsplan enthaltenen Fremdwasser-Entflechtung im Bereich Fitten/Ballern/Hilbringen umgelagert werden. Hierfür sind im Wirtschaftsplan rund eine Million Euro vorgesehen. Allerdings ist dieses Vorhaben nach Darstellung der Verwaltung vom Planungs- und Finanzierungsstand noch nicht so weit fortgeschritten, dass mit einem Beginn der Arbeiten nicht mehr in diesem Jahr zu rechnen ist – folglich werden die im Wirtschaftsplan dafür vorgesehenen Geld voraussichtlich auch nicht mehr in Anspruch genommen.